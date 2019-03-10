Уайлдер не хочет драться с Бризилом на PPV

Чемпион заявил, что его будущего соперника никто не знает.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что его будущий соперник Доминик Бризил не является столь популярным спортсменом, дабы организовывать с ним встречу на телеканале Showtime через систему платных трансляций Pay-Per-View.

"Pay-Per-View для меня – это, безусловно, те волшебные моменты, которые мы дарили болельщикам. Но Бризил уж точно не подходит на эту роль. Никто не знает, кто он такой. Он пытается сыграть роль крутого парня, но у него ничего не получается. Я определенно предпочел бы сражаться с Домиником на бесплатной платформе FOX. Давайте соберем зрителей. Мне бы очень хотелось пойти на FOX и сражаться с Бризилом", - сказал Уайлдер.

Бой Уайлдер-Бризил, скорее всего, состоится 18-го мая в Бруклине.