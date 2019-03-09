Портер защитил титул WBC, победив Угаса

Судьи раздельным решением отдали победу американцу.

В Карсоне (США) в ночь с 9 на 10 марта состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием стал поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе между американцем Шоном Портером и кубинцем Йорденисом Угасом.

Бой продлился все 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Портеру — 115:113, 111:117, 116:112.

Угас являлся явным аутсайдером, но выдал хороший бой чемпиону. Кубинец лучше смотрелся в середине, в то время как начало и концовкапоединка были примерно равными.

Также в ночь с 9 на 10 марта состоялся еще один бой. В американском городе Верона Дмитрий Бивол победил Джо Смита и в пятый раз защитил титул WBA в полутяжелом весе. Смотрите видео боя Бивол - Смит.