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Портер защитил титул WBC, победив Угаса

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Судьи раздельным решением отдали победу американцу.
Шоп Портер (слева) и Йорденис Угас (справа)
Шоп Портер (слева) и Йорденис Угас (справа)
ringside24.com

В Карсоне (США) в ночь с 9 на 10 марта состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием стал поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе между американцем Шоном Портером и кубинцем Йорденисом Угасом.

Бой продлился все 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Портеру — 115:113, 111:117, 116:112.

Угас являлся явным аутсайдером, но выдал хороший бой чемпиону.  Кубинец лучше смотрелся в середине, в то время как начало и концовкапоединка были примерно равными. 

Также в ночь с 9 на 10 марта состоялся еще один бой. В американском городе Верона Дмитрий Бивол победил Джо Смита и в пятый раз защитил титул WBA в полутяжелом весе. Смотрите видео боя Бивол - Смит.

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Теги: WBC, Шон Портер, полусредний вес, бокс
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