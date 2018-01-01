Бивол может провести следующий бой уже летом

Корнилов озвучил сроки возвращения боксера на ринг.

Менеджер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола, Вадим Корнилов, рассказал о том, когда его клиент выйдет в ринг.

"Сейчас в планах Дмитрия немного отдохнуть, последние полтора года у него бой за боем. Сделаем перерыв длиннее, чем обычно, потенциально следующий бой пройдёт в июле или августе. По соперникам пока нет конкретики. Также мы рассмотрим возможность боя во втором среднем весе, так как это обсуждалось с DAZN", - приводит слова Корнилова RSport.

Напомним, 10 марта в американском городе Верона Бивол победил Джо Смита и в пятый раз защитил титул WBA в полутяжелом весе. Также смотрите видео боя Бивол - Смит.