Бивол защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе

Дмитрий Бивол защитил титул, не сумев нокаутировать Джо Смита.

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол уверенно защитил свой титул в поединке с Джо Смитом-младшим.

Поединок прошел с заметным преимуществом Бивола, по итогам которого россиянин победил на картах всех трех судей - 118:110, 119:109, 119:109.

С первых раундов Смит пошел вперед, но идя вперед, он атаковал слишком размашисто. Бивол продемонстрировал великолепный тайминг и чувство дистанции, встречая соперника джебом и подключая правую руку.

Американец стремился взвинтить темп, чтобы вызвать чемпиона на обмен ударами, сломать Бивола за счет физической мощи, особо не заморачиваясь над комбинациями и обманными маневрами. Но Бивол сохранял холодную голову и действовал по плану.

В седьмом раунде Бивол сумел потрясти американца, но тот успел быстро восстановиться. В десятом раунде вместе с гонгом уже Смит хорошо попал, но времени развить атаку у него не было.

Из интересного еще отметим, как в девятом раунде американец сделал бросок в стиле ММА, после которого Бивол оказался на настиле ринга. Рефери никак не наказал претендента за эту выходку.

Для Бивола это защита титула стала пятой, ранее он отстоял пояс в поединках с Трентом Броадхерстом, Айзеком Чилембой, Саливаном Баррерой и Жаном Паскалем.