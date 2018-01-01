Уайлдер: Беллью - еще та с*ка

Деонтей Уайлдер отреагировал на критику в свой адрес со стороны Тони Беллью.

Обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер остро отреагировал на слова Тони Беллью, о том, что американец - худший чемпион-супертяж в истории.

"Тони Белью - еще та су*ка. Драться он не осмеливается, но языком чесать - это легко. Он всегда боялся со мной боксировать, а сейчас - тем более. А я готов. Готов даже сгонять вес ради этого боя. Ну что, клоун, ты готов понять на собственном опыте, что такое - удары Деонтея Уайлдера? Я готов драться с любым из этих клоунов.

Это уже личное. Я только из принципа готов надрать ему задницу. Просто потому, что он много разговаривает. Если Беллью реально готов подписаться на бой со мной, просто дайте мне знать. Он может подняться в мой вес,я могу опуститься в его", - цитирует Уайлдера ThaBoxingvoice.

Ранее сообщалось, что Уайлдер получил предложение провести 4 поединка.