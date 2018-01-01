Переключиться на мобильную версию

Чемпиону мира обрезали волосы во время взвешивания, чтобы он уложился в вес

Комментариев: 0
Также Шону Портеру пришлось раздеться до гола на взвешивании перед первой защитой титула.
Шон Портер (слева) и Йорденис Угас (справа)
Шон Портер (слева) и Йорденис Угас (справа)
Getty Images

Американский чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Шон Портер провел традиционную церемонию взвешивания в преддверии свой первой защиты титула против Йордениса Угаса.

Читай также: Джервонта Дэвис не сумел уложиться в вес с первой попытки

Портер слегка перевесил лимит в категории 66,67 кг - на 0,8 кг, и для сгона лишних граммов ему предоставили два часа. Со второй попытки он все же вложился в вес, однако для этого ему пришлось раздеться до гола и обрезать волосы. Весы показали 66,5 кг.

Вес Угаса составил 66,2 кг.

Напомним, поединок Шона Портера и Йордениса Ургаса состоится 9-го марта на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния, США).

Ранее сообщалось, что Артур Бетербиев будет защищать титул в бою с малоизвестным боснийцем.

Поделись:
Теги: бокс, Шон Портер, церемония взвешивания, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь