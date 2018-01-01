Чемпиону мира обрезали волосы во время взвешивания, чтобы он уложился в вес

Также Шону Портеру пришлось раздеться до гола на взвешивании перед первой защитой титула.

Американский чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Шон Портер провел традиционную церемонию взвешивания в преддверии свой первой защиты титула против Йордениса Угаса.

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Портер слегка перевесил лимит в категории 66,67 кг - на 0,8 кг, и для сгона лишних граммов ему предоставили два часа. Со второй попытки он все же вложился в вес, однако для этого ему пришлось раздеться до гола и обрезать волосы. Весы показали 66,5 кг.

Вес Угаса составил 66,2 кг.

Напомним, поединок Шона Портера и Йордениса Ургаса состоится 9-го марта на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния, США).

Ранее сообщалось, что Артур Бетербиев будет защищать титул в бою с малоизвестным боснийцем.