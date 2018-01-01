Бетербиев будет защищать титул в бою с малоизвестным боснийцем

Артур Бетербиев сразится в мае с Радивое Калайджичем.

Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет следующую защиту титула 4 мая в Калифорнии против Радивойе Каладжича.

Как сообщил в интервью ESPN промоутер Боб Арум, все договоренности относительно данного поединка уже достигнуты и Каладжичу отправлен на подпись контракт.

27-летний Каладжич потерпел единственное поражение в 2016 году, проиграв спорным судейским решением нынешнему обладателю временного чемпионского пояса WBA Маркусу Брауну. После еще одного боя он прервал карьеру на два года по медицинским показаниям и вернулся на ринг только летом 2018 года, одержав две быстрые победы над соперниками из второго эшелона. В текущем рейтинге IBF Каладжич занимает тринадцатое место.