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Бетербиев будет защищать титул в бою с малоизвестным боснийцем

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Артур Бетербиев сразится в мае с Радивое Калайджичем.
Бетербиев будет защищать титул в бою с малоизвестным боснийцем

Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет следующую защиту титула 4 мая в Калифорнии против Радивойе Каладжича.

Как сообщил в интервью ESPN промоутер Боб Арум, все договоренности относительно данного поединка уже достигнуты и Каладжичу отправлен на подпись контракт.

27-летний Каладжич потерпел единственное поражение в 2016 году, проиграв спорным судейским решением нынешнему обладателю временного чемпионского пояса WBA Маркусу Брауну. После еще одного боя он прервал карьеру на два года по медицинским показаниям и вернулся на ринг только летом 2018 года, одержав две быстрые победы над соперниками из второго эшелона. В текущем рейтинге IBF Каладжич занимает тринадцатое место.

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Теги: бокс, Артур Бетербиев
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