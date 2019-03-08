Переключиться на мобильную версию

Льюис готов провести реванш с Тайсоном

Комментариев: 1
Условием поединка являются 100 миллионов долларов.
Льюис готов провести реванш с Тайсоном

Бывший британский боксер Леннокс Льюис заявил о готовности в 53 года вернуться на ринг, чтобы провести реванш с Майком Тайсоном, которому сейчас 52 года, если ему заплатят 100 миллионов долларов.

"Ну, знаете, я сказал людям, что сниму пижаму за 100 миллионов. Так что, если вы серьезно, приходите с деньгами, покажите мне купюры", — заявил Льюис в подкасте Джо Рогана.

Бывший трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе победил Тайсона в восьмом раунде в своем предпоследнем поединке. После этого он победил украинца Виталия Кличко в июне 2003 года и завершил свою карьеру.

Поделись:
Теги: Тайсон, Леннокс Льюис, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  08.03.2019, 19:37
Оценка:  0
гость
Засколько он отсосёт . Шлюха преклонного возраста.
гость  (аноним)  08.03.2019, 19:04
Оценка:  0
гость
Это называется: Деньги убивают спорт.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь