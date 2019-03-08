Льюис готов провести реванш с Тайсоном

Условием поединка являются 100 миллионов долларов.

Бывший британский боксер Леннокс Льюис заявил о готовности в 53 года вернуться на ринг, чтобы провести реванш с Майком Тайсоном, которому сейчас 52 года, если ему заплатят 100 миллионов долларов.

"Ну, знаете, я сказал людям, что сниму пижаму за 100 миллионов. Так что, если вы серьезно, приходите с деньгами, покажите мне купюры", — заявил Льюис в подкасте Джо Рогана.

Бывший трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе победил Тайсона в восьмом раунде в своем предпоследнем поединке. После этого он победил украинца Виталия Кличко в июне 2003 года и завершил свою карьеру.