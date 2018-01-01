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Уайт: Бой с Уайлдером заслужил я, а не Бризил

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Британец выразил недовольство поединком Деонтея с Домиником.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский боксер Диллиан Уайт прокомментировал вероятный бой обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера против Доминика Бризила. 

"Не могу в это поверить. Бризил не заслужил этот бой. Я был номером один на протяжении двух лет, выигрывая каждый титул, который должен был дать мне право на чемпионский бой. А теперь с Уайлдером дереться Бризил. Где справедливость? Я заслужил бой с Уайлдером, а не Бризил.

Мы должны были встретиться с Деонтеем в ринге еще год назад. Тогда моя команда предлагала ему 15 млн. долларов, а сейчас он собирается заработать 1 или 2 миллиона в бою с Бризилом. Я уверен, что Уайлдер просто избегает поединка со мной. Вероятно, он видит, что такой бой может нести для него опасность", - приводит слова Уайта TalkSport.

Недавно Уайлдеру поступило предложение провести 4 поединка.

Ранее сообщалось, что Уайт близок к заключению многомиллионной сделки с Top Rank и ESPN.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Доминик Бризил, бокс
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