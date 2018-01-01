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Головкин подписал многомиллионный контракт с DAZN - источник

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Казахстанский боксер проведет шесть боев на стриминговой платформе.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN. Об этом сообщает журналист портала The Ring Майк Коппингер.

Источник утверждает, что сделка была подписана 7 марта, а официально объявят о ней в понедельник, 12 марта, на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. 

"Срочные новости! Геннадий Головкин подписал контракт с DAZN на шесть поединков утром в четверг. За каждый бой боксер будет получать восьмизначную сумму. По информации источников, GGG будет драться дважды в год. 

Официально о сделке будет объявлено в понедельник на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Он будет драться в июне", - написал Коппингер в своем Twitter.

Напомним, что в сентябре прошлого года Головкин уступил чемпионские титулы Саулю Альваресу в 12-ти раундовом поединке. С тех пор боксер из Казахстана не выходил на ринг.

Накануне сообщалось, что команды Головкина и Альвареса уже начали переговоры о третьем поединке.

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Теги: геннадий Головкин, Сауль Альварес, бокс
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