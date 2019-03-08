Усик: Девочки, с 8 марта

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе поздравил всех девушек с Международным женским днем.

Украинский боксер Александр Усик поздравил женщин с праздником - Международным женским днем.

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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, под которой написал: “Девочки, с 8 марта“.

Ранее сообщалось, что борец греко-римского стиля Жан Беленюк вместе с артистом Павлом Зибровым поздравил всех женщин с праздником 8-го марта.