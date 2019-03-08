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Дэвис - в ответ Ломаченко: Я и Мейвезер будем надирать тебе зад

Комментариев: 4
Джервонта Дэвис резко отреагировал на слова Василия Ломаченко, который назвал его бизнесменом, а не спортсменом.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBA Джервонта Дэвис отреагировал на слова обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, который в одном из своих интервью сказал:  “Дэвис и Мейвезер – бизнесмены, а не спортсмены, они просто делают деньги“.

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Американца очень задели эти слова, и он ответил на них в своем Twitter.

“Которые будут надирать тебе зад с пятницы до понедельника“, - заявил американец.

Ранее сообщалось, что в США выдали ордер на арест Джервонты Дэвиса.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что любит драться с парнями, которые много разговаривают.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Флойд Мейвезер
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Комментариев (4)
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Монгол-    08.03.2019, 13:23
Оценка:  0
Монгол-
Странные эти америкосы, почему если они собираются лизать жопу кому-то, они называют это "надирать зад"???
гость  (аноним)  08.03.2019, 13:10
Оценка:  +2
гость
Зад ты можешь лизнуть у Васии своим грязным языком ,если он тебе разрешит.
петенька  (аноним)  08.03.2019, 12:52
Оценка:  0
петенька
В пуканчик его, в пуканчик!
Regenoil    08.03.2019, 12:06
Оценка:  +2
Regenoil
Надо добавить "своими мясистыми губами")
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