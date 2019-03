Дэвис - в ответ Ломаченко: Я и Мейвезер будем надирать тебе зад

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBA Джервонта Дэвис отреагировал на слова обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, который в одном из своих интервью сказал: “Дэвис и Мейвезер – бизнесмены, а не спортсмены, они просто делают деньги“.

Американца очень задели эти слова, и он ответил на них в своем Twitter.

“Которые будут надирать тебе зад с пятницы до понедельника“, - заявил американец.

That will kick ya ass from Friday to Monday https://t.co/hsJSOHCxRH