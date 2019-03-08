Дэвис - в ответ Ломаченко: Я и Мейвезер будем надирать тебе зад
Джервонта Дэвис резко отреагировал на слова Василия Ломаченко, который назвал его бизнесменом, а не спортсменом.
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBA Джервонта Дэвис отреагировал на слова обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, который в одном из своих интервью сказал: “Дэвис и Мейвезер – бизнесмены, а не спортсмены, они просто делают деньги“.
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Американца очень задели эти слова, и он ответил на них в своем Twitter.
“Которые будут надирать тебе зад с пятницы до понедельника“, - заявил американец.
That will kick ya ass from Friday to Monday https://t.co/hsJSOHCxRH— Gervonta Davis (@Gervontaa) 8 марта 2019 г.
Ранее сообщалось, что в США выдали ордер на арест Джервонты Дэвиса.
Ранее Василий Ломаченко заявил, что любит драться с парнями, которые много разговаривают.
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