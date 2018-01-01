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Экс-соперник Кроллы: На месте Энтони я бы ударил Ломаченко по яйцам

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Джон Мюррей считает, что Энтони Кролле нужно сделать все возможное, чтобы выиграть у Василия Ломаченко.
Джон Мюррей
Джон Мюррей
Getty Images

Бывший боксер Джон Мюррей, который в своем последнем бою потерпел поражение от Энтони Кроллы, рассказал, как Кролла сможет победить чемпиона чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко.

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"У Ломаченко две руки и две ноги, как и у остальных людей. Если бы я был на месте Кроллы, то боксировал бы против украинца грубо. На месте Энтони я бы пошел вперед и ударил Ломаченко по яйцам.

Я бы сделал все возможное, чтобы выиграть бой. Я бы бросил Ломаченко в огонь и не позволил бы ему танцевать вокруг меня", - приводит слова Мюррея British Boxers.

Отметим, что Мюррей завершил карьеру в 2014-м году после поражения от Кроллы.

Напомним, бой Ломаченко - Кролла состоится 12-го апреля в Лос-Анджелесе.

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Теги: бокс, Энтони Кролла, Василий Ломаченко
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