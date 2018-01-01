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Промоутер Альвареса: Канело может подняться в полутяжи ради Ковалева или Уорда

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Оскар Де Ла Хойя рассказал о планах своего подопечного.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA и WBO Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что мексиканский боксер может подняться в полутяжелый вес для поединка с Андре Уордом или Сергеем Ковалевым.

"Канело может подняться в полутяжелый вес и бросить вызов Андре Уорду или Сергею Ковалеву. Он может объединить пояса в среднем весе с Деметриусом Андраде. Альварес может боксировать, с кем захочет.

Я надеялся на то, что Головкин и DAZN подпишут контракт. Тогда организовать бой было бы гораздо проще. Но Альварес уже перевернул эту страницу. Теперь его задача - объединить пояса чемпиона мира", - приводит слова Де Ла Хойи boxingnews24.com.

Напомним, 4 мая Сауль Альварес встретится с чемпионом мира в среднем весе по версии IBF Дениэлом Джейкобсом.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Оскар де ла Хойя
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Источник: boxingnews24.com

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