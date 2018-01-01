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Уайт близок к заключению многомиллионной сделки с Top Rank и ESPN

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Британский супертяжеловес в скором времени подпишет контракт с известной промоутерской компанией Top Rank.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский боксер Диллиан Уайт, выступающий в супертяжелом дивизионе, в скором времени подпишет соглашение с известной промоутерской компанией Top Rank.

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Как сообщает BoxingScene, Уайт ведет переговоры с промоутерской компанией и телеканалом ESPN. Руководитель Top Rank Боб Арум рассчитывает заключить сделку в ближайшее время и готов предложить боксеру выгодный многомиллионный контракт на несколько боев.

Отметим, что совсем недавно Top Rank подписал многомиллионный контракт с британским экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

Напомним, в своем последнем бою Диллиан Уайт отправил в нокаут Дерека Чисору в 11-м раунде. Смотрите полное видео поединка, который состоялся в конце декабря 2018 года, а также видео тяжелейшего нокаута.

Следующий поединок Уайта должен состояться в апреле на Уэмбли (Лондон, Великобритания).

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Боб Арум, Top Rank, ESPN, контракт
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