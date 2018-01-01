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Смит - о бое с Биволом: Завоевание чемпионского титула значит для меня все

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Джо Смит-младший прокомментировал предстоящий бой с российским чемпионом Дмитрием Биволом.
Дмитрий Бивол и Джо Смит-младший
Дмитрий Бивол и Джо Смит-младший
Boxing Scene

Чемпион по версии WBC International в полутяжелом весе Джо Смит-младший прокомментировал предстоящий поединок против российского чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола.

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"Завоевание чемпионского титула будет значить буквально все. Ради этой цели я работал всю свою жизнь и я даже не могу описать, что буду чувствовать, когда добьюсь этого. Мой тренировочный лагерь прошел хорошо, мы отработали много нового и я всегда тренировался на пределе.

Бивол - отличный и очень активный боец, но мой план в том, чтобы быть еще активнее. Я смогу его перебоксировать, а когда он будет атаковать, то я буду атаковать в ответ. Мы устроим классный бой", - приводит слова Смита-младшего BoxingScene.

Отметим, что титульный бой в полутяжелом весе Бивол - Смит состоится 9-го марта в Вероне (штат Нью-Йорк, США).

Ранее сообщалось, что в США выдали ордер на арест чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе Джервонты Дэвиса.

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Теги: бокс, Джо Смит-младший, Джо Смит, Дмитрий Бивол
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