Смит - о бое с Биволом: Завоевание чемпионского титула значит для меня все

Джо Смит-младший прокомментировал предстоящий бой с российским чемпионом Дмитрием Биволом.

Чемпион по версии WBC International в полутяжелом весе Джо Смит-младший прокомментировал предстоящий поединок против российского чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола.

Читай также: Бивол: Я буду рад сразиться с Гвоздиком, но пока рано об этом говорить

"Завоевание чемпионского титула будет значить буквально все. Ради этой цели я работал всю свою жизнь и я даже не могу описать, что буду чувствовать, когда добьюсь этого. Мой тренировочный лагерь прошел хорошо, мы отработали много нового и я всегда тренировался на пределе.

Бивол - отличный и очень активный боец, но мой план в том, чтобы быть еще активнее. Я смогу его перебоксировать, а когда он будет атаковать, то я буду атаковать в ответ. Мы устроим классный бой", - приводит слова Смита-младшего BoxingScene.

Отметим, что титульный бой в полутяжелом весе Бивол - Смит состоится 9-го марта в Вероне (штат Нью-Йорк, США).

Ранее сообщалось, что в США выдали ордер на арест чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе Джервонты Дэвиса.