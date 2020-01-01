Поветкин больше не ведет переговоров о бое с Усиком

По словам менеджера россиянина, у него совершенно другие планы.

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Александра Поветкина (34-2, 24 КО) заявил, что, они больше не ведут переговоров с командой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) .

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"По бою Поветкина пока нет новостей. Может, они появятся на следующей неделе. Переговоры с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы", - приводит слова Корнилова Спорт-Экспресс.

Напомним, следующий бой украинского чемпиона запланирован на 18-е мая. Промоутер украинца Эдди Хирн занимался организацией боя Усика с Поветкиным.

Менеджер украинца Александр Красюк заявил, что они ждут ответа от россиянина, однако позже в СМИ появилась информация, что боксеры далеки от соглашения.