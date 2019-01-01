В США выдали ордер на арест Джервонты Дэвиса

Боксеру грозят серьезные проблемы и тюремный срок.

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Джервонта Дэвис попал в неприятную историю, которая может грозить ему лишением свободы.

Напомним, в середине февраля Дэвис ввязался в конфликт и напал на человека в одном из торговых центров Вирджинии. На место происшествия была вызвана полиция, однако боксер был груб с представителями правопорядка и, по неофициальной информации, даже применил физическую силу.

Читай также: Дэвис: Уверен, что смогу победить Ломаченко

Как сообщает TMZ, теперь полиция штата Вирджиния разыскивает спортсмена и даже выдала ордер на его арест. Дэвису грозит тюремное заключение сроком на год, а также штраф в размере 2,5 тысячи долларов.

Отметим, что Дэвис не впервые ввязался в конфликт с полицейскими. Ранее на него уже было открыто дело за драку на улице в Вашингтоне.

Напомним, в начале февраля Джервонта Дэвис защитил титул WBA, нокаутировав Уго Руиса. Смотрите также видео нокаута в этом поединке.