Усик, Ломаченко и Гвоздик проведут спарринги с боксерами из Казахстана

Сборная Казахстану по боксу отправилась на сбор в США, где проведут спарринги с украинскими чемпионами.

Группа боксеров из сборной Казахстана отправилась на месячный сбор в США, чтобы набраться опыта и провести интересные спарринги с украинскими чемпионами.

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Как сообщает vesti.kz, во время сборов в Америке они проведут встречи с именитыми украинскими боксерами. Так, Бекзад Нурдаулетов проведет спарринг с чемпионом в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком, а братья Тольтаевы встретятся с чемпионом в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.

А вот с абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории Александром Усиком сразится Айболды Дауренулы, которого называют восходящей звездой казахстанского бокса.

Напомним, следующий бой Александра Гвоздика состоится 30-го марта с французом Дуду Нгумбу. Василий Ломаченко вернется в ринг 12-го апреля, а его соперником будет Энтони Кролла.

Возвращение Александра Усика в ринг ожидается 18-го мая, однако его соперник пока неизвестен. Отмечается, что он может дебютировать в хэвивейте в бою против Александра Поветкина.