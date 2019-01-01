Экс-девушка скандального украинского боксера намекнула на его пристрастие к наркотикам

Ивана Редкача обвинили в употреблении наркотических средств.

Украинский боксер Иван Редкач попал в неприятную ситуацию после того, как его девушка Мила узнала об измене.

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Девушка завладела телефоном спортсмена и решила ему отомстить. Вначале она начала публиковать на его страничке в Instagram скриншоты переписок Ивана с другими девушками в то время, пока они были вместе.

Также девушка выставляла фотографии с его пьянок, которые он устраивал в доме девушки в ее отсутствие.

А последней публикацией стал намек на пристрастие к наркотикам - девушка запостила фотографию с неизвестными таблетками в пакетике. Предположительно, это экстези.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Иван Редкач нокаутировал соперника в первом раунде.