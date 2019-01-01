Переключиться на мобильную версию

Экс-девушка скандального украинского боксера намекнула на его пристрастие к наркотикам

Комментариев: 0
Ивана Редкача обвинили в употреблении наркотических средств.
Иван Редкач
Иван Редкач
Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач попал в неприятную ситуацию после того, как его девушка Мила узнала об измене.

Читай также: У украинского боксера сорвался бой за день до выхода на ринг

Девушка завладела телефоном спортсмена и решила ему отомстить. Вначале она начала публиковать на его страничке в Instagram скриншоты переписок Ивана с другими девушками в то время, пока они были вместе.

Также девушка выставляла фотографии с его пьянок, которые он устраивал в доме девушки в ее отсутствие.

А последней публикацией стал намек на пристрастие к наркотикам - девушка запостила фотографию с неизвестными таблетками в пакетике. Предположительно, это экстези.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Иван Редкач нокаутировал соперника в первом раунде.

Поделись:
Теги: бокс, Иван Редкач, Instagram, девушка, наркотики
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь