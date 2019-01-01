Новый тренер Усика: Александр - работоспособный и думающий спортсмен

Сергей Пуцов поделился своими впечатлениями от работы с украинским боксером.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик представил своего нового тренера по физподготовке Сергея Пуцова, который рассказал о подготовке к следующему бою боксера.



“Начать совместную работу предложила команда Александра. О том, как и почему они остановили свой выбор на мне, лучше спросить у них. Один из специалистов команды учился со мной в аспирантуре, мы хорошо знакомы и в курсе профессиональных качеств друг друга. Видимо, с его рекомендации все и началось. Далее мы встречались несколько раз с тренерами, мне были озвучены задачи, я прописал свое видение концепции и теперь пытаемся это все реализовывать.

Я работаю в спорте и фитнесе уже 12 лет и постоянно пересекаюсь с профессиональными спортсменами по линии общей физической подготовки и повышения функциональных резервов.



На чем делаем акцент на тренировках? Специфику данного вопроса раскрывать не могу. Если говорить в общих чертах: работаем над повышением мощности и взрывной силы.

Над концепцией тренировочного процесса работаю не я один, а вся команда. Мы работаем на общий результат. Все остальное - закрытая информация.



Александр является очень дисциплинированным спортсменом. Чувствуется школа олимпийской подготовки. Старательный, внимательный к деталям, работоспособный и думающий. Работать с таким человеком большая честь и привилегия“, - цитирует Пуцова Luckypunch.net.

Ранее Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый вес.