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Джошуа: Мне не интересно, что говорит Льюис

Комментариев: 1
Британец считает, что легендарный боксер не уважает чужие интересы.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа ответил бывшему абсолютному чемпиону мира Ленноксу Льюису, который заявил, что британец избегает проведения боя с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

“Честно говоря, я не читал интервью Льюиса, но слышал, что ничего хорошего в них нет. Я считаю, что Леннокс заговорит по-другому, когда мы с ним встретимся лицом к лицу. 

Мне не интересно, что он говорит. Я не буду идти по его стопам, ровно так же, как этого не станут делать Уайлдер, Фьюри, Поветкин или Кличко. Пусть уважает чужие интересы и не завидует.

Я не хочу говорить, что Леннокс ревнует, может, это и не так. Просто пусть перестанет рассказывать обо мне только плохое. Я уже говорил, что буду излучать лишь позитивные эмоции после завершения карьеры“, - цитирует Джошуа BoxingScene.

Напомним, следующий поединок Джошуа состоится 1 июня в Нью-Йорке против Джаррелла Миллера.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Леннокс Льюис
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
ВоблаВологда  (аноним)  05.03.2019, 11:26
Оценка:  -1
ВоблаВологда
Леннокс, в отличии от тебя сынок, красавец. А тебя, сцыкуна, Фьюри или Уайлдер уделают, как пацана.
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