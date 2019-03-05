Джошуа: Мне не интересно, что говорит Льюис

Британец считает, что легендарный боксер не уважает чужие интересы.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа ответил бывшему абсолютному чемпиону мира Ленноксу Льюису, который заявил, что британец избегает проведения боя с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

“Честно говоря, я не читал интервью Льюиса, но слышал, что ничего хорошего в них нет. Я считаю, что Леннокс заговорит по-другому, когда мы с ним встретимся лицом к лицу.

Мне не интересно, что он говорит. Я не буду идти по его стопам, ровно так же, как этого не станут делать Уайлдер, Фьюри, Поветкин или Кличко. Пусть уважает чужие интересы и не завидует.

Я не хочу говорить, что Леннокс ревнует, может, это и не так. Просто пусть перестанет рассказывать обо мне только плохое. Я уже говорил, что буду излучать лишь позитивные эмоции после завершения карьеры“, - цитирует Джошуа BoxingScene.

Напомним, следующий поединок Джошуа состоится 1 июня в Нью-Йорке против Джаррелла Миллера.