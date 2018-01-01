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Кролла: Ломаченко делает такие вещи, которые особо не изучишь

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Британец отметил, что психологически он готов к бою.
Энтони Кролла
Энтони Кролла
Getty Images

Экс-чемпион мира Энтони Кролла, который является официальным претендентом на пояс WBA в легком весе, прокомментировал предстоящий бой с обладателем титулов WBA и WBO Василием Ломаченко.

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“Психологически я всегда готов к таким поединкам, как наша встреча с Ломаченко. Подготовка по тактике может не принести нужного результата, потому что он показывает такое, что мы видели только от пары бойцов ранее. Он делает вещи, которые особо не изучишь. Он всегда продумывает на два-три шага вперед, так что надо этого ожидать.

Его невозможно вот так взять и изучить. Делая некоторые вещи, он идет на риск, но он делает это потому, что его мышление невероятно. Да, он очень умный и думающий. Могу сказать, что это делает подготовку к бою с ним сложнее, чем к поединку с кем-либо другим, но мне не стоит много беспокоиться об этом. Я знаю, что делаю“, - цитирует Кроллу Fight Hub.

Напомним, бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла
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Источник: www.youtube.com

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