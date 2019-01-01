Тренер Гассиева: Думаю, что Мурат вернется в ринг в мае

Абель Санчес заявил, что россиянин уже тренируется.

Тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес рассказал, когда подопечный вернется в ринг.

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“Уже через пару недель Мурат вернется в спортзал. Он старался набрать нужную форму перед приездом, потому что тренировки в моем зале очень тяжелые.

Я ожидаю, что его возвращение на ринг состоится в мае, но пока по этому поводу точной информации нет. Мы обсудим все это с менеджерами и решим, что нам делать дальше. Он уже тренируется дома, чтобы привести себя в форму, и он начнет сборы через пару недель“, - цитирует Санчеса BoxingTalk.

Напомним, что Мурат Гассиев последний раз выходил на ринг 21-го июля прошлого года в Москве и потерпел поражение от Александра Усика единогласным решением судей.