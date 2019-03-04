Гассиев: Мне не нравится стиль Усика

Россиянин отметил, что его интересуют титулы украинца.

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев в фильме Iron рассказал, что думает о поражении от абсолютного чемпиона мира Александра Усика в финале WBSS.

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“Стиль Усика мне не нравится, потому что я сам так не смог бы боксировать. На момент нашего боя он просто оказался лучшим боксером. Если у меня получится провести с ним реванш, это хорошо. Если у него титулов не будет, то мне неинтересно будет с ним боксировать.

Конечно, это неприятно. Бокс - это не борьба. Это такое поражение, которое тебя откидывает назад. И сможешь ли ты опять дойти до этого уровня или не сможешь, это знает только Бог. Я трезво осознал эту ситуацию - принял, что я проиграл. Но ни в коем случае у меня руки не опустились, не пропало желание“, - cказал российский боксер.

Ранее сообщалось, что Гассиев впервые после поражения от Усика проведет бой.