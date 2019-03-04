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Кличко и Ломаченко претендуют на звание Боксер десятилетия

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Авторитетные издания BoxingScene и Sporting News отметили украинских боксеров.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Украинцы Владимир Кличко и Василий Ломаченко претендуют на звание “Боксер десятилетия“ по версии изданий BoxingScene и Sporting News.

Кличко провел 13 боев в период с 2010 по 2017 годы, из которых 11 завершились победой украинца и два - поражением. По версии издания, что самыми яркими поединками Кличко были бои против Сэма Питера, Дэвида Хэя, Тони Томпсона, Александра Поветкина и Кубрата Пулева.

“В 39 лет он проиграл Фьюри, но в 41 выглядел отлично в бою против Джошуа. Он даже отправил более молодого оппонента в нокдаун, но в итоге уступил“, - отмечает издание.

Среди достижений Ломаченко отметили его смелость и амбициозность в том, что он бросил вызов ветерану Орландо Салидо на вакантный титул в 2014 году, и это в своем втором профессиональном бою. А проиграл ему разделенным решением судей и во многом из-за грязной тактики Салидо. Пока единственное поражение украинца в профессиональной карьере.

Авторы рейтинга отмечают, что, возможно, Ломаченко еще не добился больших высот в боксе, но, однозначно, является самым ярким боксером.

Претенденты на звание боксера десятилетия:

Владимир Кличко (11-2, 7 КО)
Андре Уорд (11-0, 3 КО)
Флойд Мейвезер (10-0, 2 КО)
Сауль Альварес (22-1-1, 13 КО)
Геннадий Головкин (20-1-1, 19 КО)
Теренс Кроуфорд (24-0, 18 КО)
Василий Ломаченко (11-2, 9 КО)
Роман Гонсалес (23-2, 19 КО)

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко вновь спровоцировал разговоры о своем возвращении.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Василий Ломаченко
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.03.2019, 19:20
Оценка:  0
гость
Поветкин Кличку не проиграл. Осьминога тогда нужно было Дисквалифицировать. Его тащили Судьи всю карьеру зауши.. от Питера он лежал на полу три раза и даже счёт не открывали.. Он сейчас бредит своей Отбитой башкой..
Крупская  (аноним)  04.03.2019, 19:20
Оценка:  0
Крупская
Промежность Ленина мелькает там и сям...
ВоблаВологда  (аноним)  04.03.2019, 19:07
Оценка:  0
ВоблаВологда
Наши хо.хлы совсем потеряли совесть. Кличко куда он может себя претендовать. окромя своих клинчей и Осьминога..А Ломаченко щегол. три месяца на ринге. и уже сам себя до небес поднял.Кличко позорил себя всю карьеру. Его отлындил мешок Фьюри..а Джошуа никакой .Отделал его как бог черепаху...
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