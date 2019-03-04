Кличко и Ломаченко претендуют на звание Боксер десятилетия

Авторитетные издания BoxingScene и Sporting News отметили украинских боксеров.

Украинцы Владимир Кличко и Василий Ломаченко претендуют на звание “Боксер десятилетия“ по версии изданий BoxingScene и Sporting News.

Кличко провел 13 боев в период с 2010 по 2017 годы, из которых 11 завершились победой украинца и два - поражением. По версии издания, что самыми яркими поединками Кличко были бои против Сэма Питера, Дэвида Хэя, Тони Томпсона, Александра Поветкина и Кубрата Пулева.

“В 39 лет он проиграл Фьюри, но в 41 выглядел отлично в бою против Джошуа. Он даже отправил более молодого оппонента в нокдаун, но в итоге уступил“, - отмечает издание.

Среди достижений Ломаченко отметили его смелость и амбициозность в том, что он бросил вызов ветерану Орландо Салидо на вакантный титул в 2014 году, и это в своем втором профессиональном бою. А проиграл ему разделенным решением судей и во многом из-за грязной тактики Салидо. Пока единственное поражение украинца в профессиональной карьере.

Авторы рейтинга отмечают, что, возможно, Ломаченко еще не добился больших высот в боксе, но, однозначно, является самым ярким боксером.

Претенденты на звание боксера десятилетия:

Владимир Кличко (11-2, 7 КО)

Андре Уорд (11-0, 3 КО)

Флойд Мейвезер (10-0, 2 КО)

Сауль Альварес (22-1-1, 13 КО)

Геннадий Головкин (20-1-1, 19 КО)

Теренс Кроуфорд (24-0, 18 КО)

Василий Ломаченко (11-2, 9 КО)

Роман Гонсалес (23-2, 19 КО)

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко вновь спровоцировал разговоры о своем возвращении.