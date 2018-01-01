Сауль Альварес получит особое звание чемпиона WBC

Мексиканский боксер станет чемпионом с избирательным правом.

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что мексиканец Сауль Альварес получит звание “чемпиона с избирательным правом“.

Детали особого статуса Канело пока неизвестны. WBC обещал раскрыть подробности заявления в ближайшее время.

“Сауль Альварес - это боксер, который перешел все границы, и поэтому он будет иметь звание чемпиона Всемирного боксерского совета с избирательным правом“, - заявил Сулейман.

Отметим, что следующий поединок Сауля Альвареса состоится 4 мая в Лас-Вегасе против Даниэла Джейкобса.