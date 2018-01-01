Переключиться на мобильную версию

Сауль Альварес получит особое звание чемпиона WBC

Комментариев: 0
Мексиканский боксер станет чемпионом с избирательным правом.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что мексиканец Сауль Альварес получит звание “чемпиона с избирательным правом“.

Детали особого статуса Канело пока неизвестны. WBC обещал раскрыть подробности заявления в ближайшее время.  

“Сауль Альварес - это боксер, который перешел все границы, и поэтому он будет иметь звание чемпиона Всемирного боксерского совета с избирательным правом“, - заявил Сулейман.

Отметим, что следующий поединок Сауля Альвареса состоится 4 мая в Лас-Вегасе против Даниэла Джейкобса.

Поделись:
Теги: бокс, Сауль Альварес, Маурисио Сулейман, WBC
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: BoxingScene

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь