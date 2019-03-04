Поветкин: Пока нет точной информации о бое с Усиком

Россиянин сообщил, что уже начал подготовку к своему следующему бою.

Российский боксер Александр Поветкин впервые высказался по поводу возможного поединка с украинцем Александром Усиком в супертяжелом весе.

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"Могу сказать, что на сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. Что касается подготовки, то у меня был период восстановления и сейчас я начинаю плотно тренироваться“, - сказал Поветкин в комментарии изданию РИА Курск.

Ранее сообщалось, что, по словам промоутера Эдди Хирна, Александр Поветкин хочет провести промежуточный бой перед встречей с Александром Усиком.

Отмечалось, что на данный момент россиянин и украинец далеки от соглашения.