Переключиться на мобильную версию

Поветкин: Пока нет точной информации о бое с Усиком

Комментариев: 1
Россиянин сообщил, что уже начал подготовку к своему следующему бою.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Российский боксер Александр Поветкин впервые высказался по поводу возможного поединка с украинцем Александром Усиком в супертяжелом весе.

Читай также: Американский промоутер: Усик наделает много шума в супертяжелом весе

"Могу сказать, что на сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. Что касается подготовки, то у меня был период восстановления и сейчас я начинаю плотно тренироваться“, - сказал Поветкин в комментарии изданию РИА Курск.

Ранее сообщалось, что, по словам промоутера Эдди Хирна, Александр Поветкин хочет провести промежуточный бой перед встречей с Александром Усиком.

Отмечалось, что на данный момент россиянин и украинец далеки от соглашения.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Александр Поветкин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.03.2019, 14:38
Оценка:  0
гость
никакушка
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь