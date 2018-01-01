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Уайлдер: Если Фьюри считает, что выиграл первый бой, он не должен убегать от реванша

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Деонтей Уайлдер упрекнул Тайсона Фьюри в трусости.
Уайлдер: Если Фьюри считает, что выиграл первый бой, он не должен убегать от реванша

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что Тайсон Фьюри избежал реванша с ним.

"Перед Тайсоном лежал контракт на реванш, и он отказался его подписать. Вместо этого, он пошел на сделку с ESPN, понимая, что не хочет драться со мной. Он все прекрасно понимал.

Фьюри много раз думал о том нокдауне, в который я его послал. Он снова и снова пересматривал этот момент. Теперь этот парень не хочет снова драться со мной, пока у него есть другие варианты.

Он перешел на ESPN и теперь просит разогревочный бой перед тем, как встретиться со мной. А ведь он ходил и рассказывал о том, что победил меня. Ты ведешь себя не как победитель, потому что если ты искренне считаешь себя таковым, то должен легко побить меня еще раз. Ты не должен убегать. В Америке так дела не делаются", - заявил Уайлдер.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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