Уайлдер: Если Фьюри считает, что выиграл первый бой, он не должен убегать от реванша

Деонтей Уайлдер упрекнул Тайсона Фьюри в трусости.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что Тайсон Фьюри избежал реванша с ним.

"Перед Тайсоном лежал контракт на реванш, и он отказался его подписать. Вместо этого, он пошел на сделку с ESPN, понимая, что не хочет драться со мной. Он все прекрасно понимал.

Фьюри много раз думал о том нокдауне, в который я его послал. Он снова и снова пересматривал этот момент. Теперь этот парень не хочет снова драться со мной, пока у него есть другие варианты.

Он перешел на ESPN и теперь просит разогревочный бой перед тем, как встретиться со мной. А ведь он ходил и рассказывал о том, что победил меня. Ты ведешь себя не как победитель, потому что если ты искренне считаешь себя таковым, то должен легко побить меня еще раз. Ты не должен убегать. В Америке так дела не делаются", - заявил Уайлдер.