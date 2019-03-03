Миллер рассказал, как и в каком раунде отправит Джошуа в нокаут

Миллер собирается нокаутировать Джошуа в середине поединка.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер в интервью Sky Sports рассказал, как именно он собирается нокаутировать своего следующего соперника – чемпиона мира Энтони Джошуа.

"Есть множество способов. Я не люблю давать прогнозы, но я собираюсь нокаутировать Джошуа в седьмом раунде. Я видел, как его руки опускаются вниз, а тело обрушивается на землю.

Комбинация? Я не знаю точно, какой это будет удар. Наверное, правый оверхенд и левый крюк по корпусу. Но я знаю, что моя стойкость духа гораздо сильнее, чем у Джошуа. Это переломный момент в моей жизни, который может перевести меня на новый уровень", - заявил Миллер.

Напомним, что поединок Энтони Джошуа и Джаррелла Миллера состоится 1 июня в Нью-Йорке и станет дебютом британца в США.