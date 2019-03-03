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Миллер рассказал, как и в каком раунде отправит Джошуа в нокаут

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Миллер собирается нокаутировать Джошуа в середине поединка.
Миллер рассказал, как и в каком раунде отправит Джошуа в нокаут

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер в интервью Sky Sports рассказал, как именно он собирается нокаутировать своего следующего соперника – чемпиона мира Энтони Джошуа.

"Есть множество способов. Я не люблю давать прогнозы, но я собираюсь нокаутировать Джошуа в седьмом раунде. Я видел, как его руки опускаются вниз, а тело обрушивается на землю.

Комбинация? Я не знаю точно, какой это будет удар. Наверное, правый оверхенд и левый крюк по корпусу. Но я знаю, что моя стойкость духа гораздо сильнее, чем у Джошуа. Это переломный момент в моей жизни, который может перевести меня на новый уровень", - заявил Миллер.

Напомним, что поединок Энтони Джошуа и Джаррелла Миллера состоится 1 июня в Нью-Йорке и станет дебютом британца в США.

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Теги: Энтони Джошуа, Джаррелл Миллер, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Монгол-    03.03.2019, 15:42
Оценка:  0
Монгол-
Дурашка Миллер, ему бы дожить до седьмого раунда... я уже вижу его слезы в углу!
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