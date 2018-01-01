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Уайлдер получил предложение провести четыре поединка

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Американец может подписать контракт с ESPN.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что получил от телеканала ESPN предложение провести четыре поединка. Напомним, американец должен был встретиться в реванше с Тайсоном Фьюри, но британец отказался от этого боя.

"Все говорили, что у меня контракт с Showtime, потому что я всегда провожу свои поединки на этой платформе. Но я являюсь свободным агентом. Честно говоря, не понимаю реакции людей, который узнали об этом. Такое впечатление, что все сошли с ума. Я получил много предложений о сотрудничестве.

ESPN тоже сделали предложение. Они хотят, чтобы я провел с ними четыре боя и что-то еще", - цитирует Уайлдера worldboxingnews.net.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поможет Уайлдеру найти соперника для поединка. 

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Теги: Деонтей Уайлдер, Деонтей Уайлдер, WBC
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