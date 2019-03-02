Тренер Комми боится выпускать ганца на бой против Ломаченко сразу после травмы

Специалист считает, что Комми следует провести несколько промежуточных поединков.

Тренер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Ричарда Комми (28-2, 25 КО) Андре Розье рассказал о планах его подопечного после восстановления от травмы руки, из-за которой сорвался поединок ганца против чемпиона WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

“Ричард выиграл титул чемпиона IBF в легком весе во взрывном фантастическом стиле. Сейчас он приехал домой, как герой. Его встречали как героя 50 тысяч человек в Гане. Фаны ждали его приезда, это было невероятно. Я не видел ничего подобного за всю свою жизнь. Он заслужил это. Он самая скромная, вежливая и приятная личность, но когда он выходит в ринг , то превращается из ангела в дьявола, и мне это нравится.

Что касается боя против Ломаченко, то нам определенно нужно проверить его руку. После восстановления от травмы нужно удостовериться, что все восстановилось так, как положено, и у нас не будет с этим проблем в будущем. Я хочу, чтобы он провел промежуточный бой, может быть обязательную защиту. Мы посмотрим, как работает его рука, и будем отталкиваться от этого“, - приводит слова Розье Thaboxingvoice.

Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет против Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) 12 апреля в Лос-Анджелесе.