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Инсайдер FOX Sports - о бое Усика и Поветкина: Они далеки от соглашения сейчас

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Переговоры идут не так быстро, как хотелось бы украинцу и россиянину.
Александр Поветкин - Александр Усик
Александр Поветкин - Александр Усик
Boxing Scene

Инсайдер FOX Sports Майк Коппинджер поведал о том, как протекает переговорный процесс между представителями украинского абсолютного чемпиона мира по боксу и россиянина Александра Поветкина.

"Команды Александра Усика и Александра Поветкина проводят переговоры о бое 18 мая в Чикаго на DAZN. Но они далеки от соглашения в данный момент.

Однако остается еще достаточно времени для подписания контракта. Усик ищет возможность дебютировать в хевивейте", - отметил Майк в своем Twitter.

Отметим, что ранее британский промоутер Эдди Хирн заявил, что стороны уже практически договорились о поединке.

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