Переговоры идут не так быстро, как хотелось бы украинцу и россиянину.

Инсайдер FOX Sports Майк Коппинджер поведал о том, как протекает переговорный процесс между представителями украинского абсолютного чемпиона мира по боксу и россиянина Александра Поветкина.

"Команды Александра Усика и Александра Поветкина проводят переговоры о бое 18 мая в Чикаго на DAZN. Но они далеки от соглашения в данный момент.

Однако остается еще достаточно времени для подписания контракта. Усик ищет возможность дебютировать в хевивейте", - отметил Майк в своем Twitter.

Отметим, что ранее британский промоутер Эдди Хирн заявил, что стороны уже практически договорились о поединке.