Украинец Руденко перевесил своего соперника перед боем за титул чемпиона Европы

Андрей Руденко и Агит Кабайел провели церемонию взвешивания в преддверии поединка за титул чемпиона Европы.

Агит Кабайел и Андрей Руденко на церемонии взвешивания facebook.com

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко (32-3, 20 КО) и его соперник Агит Кабайел (18-0, 13 КО) провели традиционную церемонию взвешивания перед боем за титул чемпиона Европы.

Читай также: Усик: Мир любит сильных

Украинец показал вес 106,7 кг, перевесив своего оппонента на 200 граммов.

Бой за звание чемпиона Европы состоится в субботу, 2-го марта, в Магдебурге (Германия).

Отметим, что в своем последнем бою Руденко проиграл Александру Поветкину единогласным решением судей. Это произошло летом 2017 года. После боя украинец сообщил, что ему помешала травма шеи, полученная в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Альварес и Джейкобс в Нью-Йорке провели первую дуэль взглядов.