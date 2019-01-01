Пакьяо собирается посетить поединок Спенса и Гарсии
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, заявил, что хочет посетить поединок между Майки Гарсией и Эрролом Спенсом.
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“Сейчас я планирую отправиться в Техас, чтобы своими глазами увидеть поединок Спенс - Гарсия. Я хочу посмотреть на Спенса, понаблюдать за его техникой. Это должен быть интересный поединок“, - приводит слова Пакьяо BoxingScene.
Также боксер отметил, что хотел бы сразиться с непобедимым американцем Флойдом Мейвезером.
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“Мы ведем переговоры и через неделю-две у нас уже будут новости. Будет здорово, если я смогу убедить Флойда возобновить карьеру. Тогда у меня будет шанс взять над ним вверх в реванше и доказать свое превосходство“, - сказал филиппинец.
Напомним, бой Спенс - Гарсия состоится 16-го марта в Арлингтоне (США).
Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо повредил глав во время боя с Эдриеном Бронером.
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