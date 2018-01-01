Умер экс-чемпион мира в полулегком весе Эусебио Педроса

Панамский боксер скончался на 63-м году жизни.

Знаменитый боксер Эусебио Педроса умер в возрасте 62-х лет в Панаме. Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

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Педроса завладел титулом чемпиона мира в полулегком весе по версии WBA в апреле 1978-го года, когда в 13-м раунде отправил в нокаут испанского боксера Сесилио Ластра. Панамец владел им 7 лет, проведя 19 успешных защит, но утратил титул в июне 1985-го года, проиграв единогласным решением судей ирландцу Барри МакГигану.

В ноябре 1992-го года Педроса повесил перчатки на гвоздь с результатами 41-6-1 (25 КО).

Вашему вниманию видео подборка моментов с боями Эусебио Педросы:

Ранее сообщалось, что умер легендарный экс-голкипер сборной Англии по футболу Гордон Бэнкс.

Также сообщалось, что скончался тренер Манчестер Юнайтед, который воспитал Бекхэма, Невилла и Гиггза.