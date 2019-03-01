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Усик: Мир любит сильных

Комментариев: 3
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе опубликовал новое фото в социальных сетях, еще раз показав фанатам все свои пояса.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12), являющийся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, поделился новой фотографией на своей страничке в Instagram.

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Спортсмен на фото продемонстрировал поклонникам все чемпионские пояса, которыми он сейчас владеет.

“Мир любит сильных. Всем добра“, - написал Усик под публикацией.

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый вес.

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Теги: бокс, Александр Усик, фото, Instagram
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Комментариев (3)
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ВоблаВологда  (аноним)  01.03.2019, 21:24
Оценка:  0
ВоблаВологда
Давай парень. Дай пиздюлей путинцу-идолопоклоннику Котлеткину за Крым и за Донбасс. Лапоть после боя должен быть в коме))))).
гость  (аноним)  01.03.2019, 21:18
Оценка:  0
гость
Мужик!!
гость  (аноним)  01.03.2019, 21:18
Оценка:  0
гость
Дибил
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