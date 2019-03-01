Усик: Мир любит сильных
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе опубликовал новое фото в социальных сетях, еще раз показав фанатам все свои пояса.
Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12), являющийся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, поделился новой фотографией на своей страничке в Instagram.
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Спортсмен на фото продемонстрировал поклонникам все чемпионские пояса, которыми он сейчас владеет.
“Мир любит сильных. Всем добра“, - написал Усик под публикацией.
Ранее сообщалось, что Александр Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый вес.
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