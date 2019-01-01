Джейкобс: Надеюсь извлечь выгоду из боя с Альваресом

Американец рассчитывает одержать уверенную победу.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс поделился своими ожиданиями от предстоящего боя против обладателя титулов WBC и WBA, мексиканским боксером Саулем Альваресом.

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“Я много раз говорил, что наиболее важной победой в моей карьере является бой с Головкиным. Я знаю свои возможности и теперь намерен их продемонстрировать в бою с Альваресом. Сауль получит огромную поддержку мексиканских болельщиков в Лас-Вегасе, но несмотря на это я должен показать свой максимум.

Я с нетерпением жду боя и надеюсь извлечь из выгоду из боя с Саулем, это будет самый большой бой в карьере для меня. Я хочу победить так, чтобы это не оставило сомнений“, - приводит слова Джейкобса Boxing Scene.

Напомним, что бой между американцем и мексиканцем состоится 4-го мая в Лас-Вегасе.

Ранее спортсмены встретились лицом к лицу в Нью-Йорке и провели битву взглядов.