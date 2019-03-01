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Гвоздик: Если не побеждать соперников вроде Нгумбу, то тебя спишут со счетов

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Украинский боксер оценил уровень своего следующего соперника.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Обладатель чемпионского титула WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о своем следующем оппоненте Дуду Нгумбу.

“Нгумбу - очень опасный боксер. Думаю, он получил первую и последнюю возможность сражаться за чемпионский титул. У него есть поражения, он проигрывал достаточно сильным боксерам, но и побеждал многих серьезных оппонентов.

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Это, конечно, сомнительный шаг в плане подбора соперника, потому что если ты его побеждаешь, то все говорят, что и должен его побеждать. А если ты выглядишь с ним неуверенно или проигрываешь, то тебя спишут со счетов.

А выигрывать уверенно у них тяжело, потому что у него самобытный стиль, да и он сам может сильно ударить.В свое время он, кстати, победил Вячеслава Узелкова. Когда Вячеслав боксировал в Украине, его очень высоко оценивали. Нгумбу - очень серьезный соперник, его не стоит недооценивать“, - сказал Гвоздик в интервью каналу XSport.

Напомним. что Александр Гвоздик в бою против Дуду Нгумбу проведет добровольную защиту чемпионского титула WBC. Бой украинца с 37-летним французом состоится 30 марта в Филадельфии.

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Теги: Александр Гвоздик, Дуду Нгумбу, WBC, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.03.2019, 19:59
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гость
В валит пизды потом будешь удивляться..
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