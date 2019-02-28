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Многодетный папа: Фьюри в пятый раз стал отцом

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В семье легендарного боксера очередное пополнение.
Пэрис и Тайсон Фьюри
Пэрис и Тайсон Фьюри
instagram.com/parisfury1/

Известный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри сообщил о радостном событии в своей жизни.

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Супруга боксера Пэрис в четверг, 28-го февраля, в 7:30 утра по местному времени родила сына, который стал уже пятым ребенком Фьюри. Об этом супруги рассказали своим подписчикам в социальных сетях.

"Принц Адонис Великолепный", - написал боксер на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👑 Prince Adonis Amaziah 👑 @parisfury1

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Жена Фьюри также опубликовала фото с малышом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love 💝

Публикация от Paris Fury (@parisfury1)

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Отметим, что Тайсон и Пэрис познакомились в 16-летнем возрасте, а в 2008-м году сыграли свадьбу. За 10 лет брака Пэрис подарила боксеру четверых детей - дочек Венесуэлу и Валенсию и сыновей Принца Джона Джеймса и Принца Тайсона Фьюри II.

Тайсон Фьюри с детьми
Тайсон Фьюри с детьми
instagram.com/Gypsyking101/

Ранее сообщалось, что наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне стал отцом в пятый раз, а у голкипера Шахтера Андрея Пятова родился четвертый ребенок, и наконец-то сын.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, семья, сын, ребенок, Instagram, фото
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