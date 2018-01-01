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Президент WBC: Мы поможем найти Уайлдеру соперника

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Маурисио Сулейман собирается организовать поединок для американского боксера.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, как проходит поиск соперника для чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

“В ближайшее время мы обратимся к Совету Управляющих. Доминик Бризил является официальным претендентом на его титул, но мы уже забронировали для него бой за временный пояс против Диллиана Уайта.

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Мы должны решить эту проблему, и мы намерены безоговорочно поддержать Уайлдера и помочь ему выбрать соперника, поскольку он всегда был честен перед нами и выполнял все свои обязательства“, - приводит слова президента организации Сулеймана Boxing Scene.

Ранее стало известно, что промоутер Эдди Хирн предложил Деонтею Уайлдеру подписать многомиллионный контракт.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Маурисио Сулейман, WBC, бокс
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