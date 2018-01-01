Переключиться на мобильную версию

Хирн: Думаю, бой Усика и Поветкина состоится

Комментариев: 0
Проумоутер заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн рассказал о том, как проходят переговоры по поводу боя украинца с Александром Поветкиным.

“Переговоры еще продолжаются, но мы уже почти договорились. Я думаю, что бой состоится. Признаться, до сих пор не могу поверить, что Усик принял решение дебютировать в хэвивейте сразу же на столь высоком уровне.

Читай также: Беллью: Усик победит Поветкина

Поветкин - очень серьезный и опасный противник, что он и доказал в бою с Джошуа. Мой оптимизм? Все просто: они оба хотят встретиться в очной схватке. Поэтому считаю, что фанаты бокса уже могут довольно потирать руки“, - приводит слова Хирна Ringpolska.

По предварительной информации, поединок может состояться 18 мая в Чикаго.

Ранее Эдди Хирн заявил, что считает бой с Поветкиным хорошим вариантом для Усика.

Поделись:
Теги: Эдди Хирн, Александр Поветкин, Александр Усик, супертяжелый вес, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь