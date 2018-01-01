Хирн: Думаю, бой Усика и Поветкина состоится

Проумоутер заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии.

Сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн рассказал о том, как проходят переговоры по поводу боя украинца с Александром Поветкиным.

“Переговоры еще продолжаются, но мы уже почти договорились. Я думаю, что бой состоится. Признаться, до сих пор не могу поверить, что Усик принял решение дебютировать в хэвивейте сразу же на столь высоком уровне.

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Поветкин - очень серьезный и опасный противник, что он и доказал в бою с Джошуа. Мой оптимизм? Все просто: они оба хотят встретиться в очной схватке. Поэтому считаю, что фанаты бокса уже могут довольно потирать руки“, - приводит слова Хирна Ringpolska.

По предварительной информации, поединок может состояться 18 мая в Чикаго.

Ранее Эдди Хирн заявил, что считает бой с Поветкиным хорошим вариантом для Усика.