Фьюри: Победив Кличко я достиг мечты, ради которой работал и тренировался
Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о причинах своей депрессии после победы над Владимиром Кличко.
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“Тогда моя мечта стала явью. Было приятно выиграть у суперчемпиона Кличко в Германии. Тогда я достиг мечты, ради которой работал и тренировался. Первые десять минут были лучшими, но потом я ушел в глубокую депрессию на два года.
Наверное, это был мой Эверест. Еще в любителях я поставил себе цель победить Кличко. Тогда он был чемпионом, а я - никем. После нашего боя у меня больше не было амбиций. Это и стало причиной депрессии. Но за два года после поединка я отдохнул, сохранил время и вернулся в спорт еще более уверенным и молодым“, - приводит слова Фьюри Max on Boxing.
Напомним, бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) и завершился победой британца единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что следующим соперником Фьюри может стать Джозеф Паркер.
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