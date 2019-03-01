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Миллер: Многие досрочные победы Джошуа - это не нокауты, а остановки

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Американец считает, что британец побеждает только уставших соперников.
Джаррелл Миллер
Джаррелл Миллер
Getty Images

Джаррелл Миллер в очередной раз подвергнул критике чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

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“Его менеджер поднял очень много денег. Джошуа неплох в некоторых моментах, у него хороший джеб, и он неплохо держит удар. Удар справа и левый хук тоже приличные. Но посмотрите на его поединки. Джошуа побеждает только уставших соперников, обычно где-то ближе к финалу боя.

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Многие его досрочные победы - это на самом деле не нокауты, а просто остановки. Причем многие остановки сделали именно английские рефери, его соотечественники“, - цитирует Миллера Boxing Scene.

Напомним, бой Джошуа - Миллер пройдет 1 июня в Нью-Йорке.

Ранее боксеры провели вторую дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Джарелл Миллер, Энтони Джошуа
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (1)
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    01.03.2019, 10:30
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