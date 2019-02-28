Уайлдеру предложили контракт, включающий в себя бой за 15 млн долларов
Американец может провести поединок бой с Ковнацким, Бризилом или Уайтом.
Промоутер Эдди Хирн предложил Деонтею Уайлдеру подписать контракт с платформой DAZN, сообщает ringpolska.pl.
Он будет включать по крайней мере три боя.
Первым боксером, с которым может сразиться американский боксер может стать Адам Ковнацки. За этот бой американец может заработать 15 млн долларов.
“Я отправил Уайлдеру сделку на пару поединков. В первом бою Уайлдер может столкнуться с Адамом Ковнацким, Домиником Бризилом или Диллианом Уайтом и заработать 15 миллионов долларов.
С одним условием. Во втором выступлении Уайлдер должен драться с Энтони Джошуа. Конечно, деньги за второй бой будут значительно больше“, - заявил Хирн.
Ранее стала известна дата следующего боя Уайлдера.
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