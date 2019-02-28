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Уайлдеру предложили контракт, включающий в себя бой за 15 млн долларов

Комментариев: 2
Американец может провести поединок бой с Ковнацким, Бризилом или Уайтом.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн предложил Деонтею Уайлдеру подписать контракт с платформой DAZN, сообщает ringpolska.pl.

Он будет включать по крайней мере три боя.

Первым боксером, с которым может сразиться американский боксер может стать Адам Ковнацки. За этот бой американец может заработать 15 млн долларов.

“Я отправил Уайлдеру сделку на пару поединков. В первом бою Уайлдер может столкнуться с Адамом Ковнацким, Домиником Бризилом или Диллианом Уайтом и заработать 15 миллионов долларов.

С одним условием. Во втором выступлении Уайлдер должен драться с Энтони Джошуа. Конечно, деньги за второй бой будут значительно больше“, - заявил Хирн.

Ранее стала известна дата следующего боя Уайлдера.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Деонтей Уайлдер
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Источник: www.ringpolska.pl

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.02.2019, 20:33
Оценка:  0
гость
Чудовище.. Трусливое..
гость  (аноним)  28.02.2019, 20:31
Оценка:  0
гость
Ну и Страшила же этот Дылдер. Действительно Бабуин..
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