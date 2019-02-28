Хирн: Команде Усика нравится вариант боя с Поветкиным

Промоутер считает, что в случае поражения россиянин завершит карьеру.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заявил, что ведет переговоры по поводу первого поединка своего клиента в супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина.

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"Да, мы активно ведем переговоры. Я считаю подобный бой слишком тяжелым, но команде Усика нравится такой вариант. Этот поединок будет сложным и для Поветкина, потому что он балансирует между поражением и победой. Он может провести обычный бой против заурядного соперника, а может выйти в ринг против сильного бойца. Тогда в случае проигрыша Поветкину придется завершить карьеру.

Усику нравится такой вариант, поскольку это очень сложный вариант для перехода в хэвивейт. Он будет драться с любым соперником, и я это полностью поддерживаю. Это не значит, что он готов делать это за копейки, нет. Я думаю, что если он встретится с Поветкиным в своем первом бою в супертяжелом весе, это будет большой заявкой", - цитирует Хирна Daily Express.

Напомним, ранее промоутер Поветкина Андрей Рябинский подтвердил возможность организации боя с Усиком.