Переключиться на мобильную версию

Хирн: Команде Усика нравится вариант боя с Поветкиным

Комментариев: 1
Промоутер считает, что в случае поражения россиянин завершит карьеру.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заявил, что ведет переговоры по поводу первого поединка своего клиента в супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина.

Читай также: Беллью: Усик победит Поветкина

"Да, мы активно ведем переговоры. Я считаю подобный бой слишком тяжелым, но команде Усика нравится такой вариант. Этот поединок будет сложным и для Поветкина, потому что он балансирует между поражением и победой. Он может провести обычный бой против заурядного соперника, а может выйти в ринг против сильного бойца. Тогда в случае проигрыша Поветкину придется завершить карьеру.

Усику нравится такой вариант, поскольку это очень сложный вариант для перехода в хэвивейт. Он будет драться с любым соперником, и я это полностью поддерживаю. Это не значит, что он готов делать это за копейки, нет. Я думаю, что если он встретится с Поветкиным в своем первом бою в супертяжелом весе, это будет большой заявкой", - цитирует Хирна Daily Express.

Напомним, ранее промоутер Поветкина Андрей Рябинский подтвердил возможность организации боя с Усиком.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Поветкин, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.express.co.uk

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.02.2019, 16:00
Оценка:  0
гость
Чую, отправят Помёткина на пенсию. Ещё бы Инопланетянина Лебедева туда с собой забрал!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь