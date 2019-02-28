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Американский промоутер: Усик наделает много шума в супертяжелом весе

Комментариев: 2
Том Леффлер не сомневается в успехе украинца в новой весовой категории.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Известный американский промоутер Том Леффлер прокомментировал переход абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в хэвивейт.

“Компания K2 Promotions, которая занимается боями Усика, организовывает большинство боев супертяжелого веса еще с начала 2000-х.

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Но лично я, помимо Александра Усика, который переходит в супертяжелый вес, не работаю ни с одними действующими супертяжами. Я уверен, что Александр наделает там много шума, точно так же, как он сделал это тяжелом весе.

У нас уже были украинцы, которые смогли покорить хэвивейт - Виталий и Владимир Кличко. Так что не вижу в переходе Усика ничего плохого", - цитирует Леффлера TheBoxingVoice.

Напомним, следующий поединок Александра Усика состоится 18-го мая в США.

Соперником украинца в дебютном поединке в хэвивейте может стать Александр Поветкин. По словам Красюка, сейчас они ожидают ответа от россиянина.

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Теги: бокс, Александр Усик, супертяжелый вес, Том Леффлер
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Комментариев (2)
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ВоблаВологда  (аноним)  28.02.2019, 15:08
Оценка:  0
ВоблаВологда
Время покажет. Пускай выходит. Даст грубо пиздюлей маскалю Поветкина за Крым и за Донбасс, чтоб кацапам жизнь медом не казалась. А потом наделает шороху в дивизионе.
гость  (аноним)  28.02.2019, 14:53
Оценка:  0
гость
Саша разворошит это осиное гнездо!
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