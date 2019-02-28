Американский промоутер: Усик наделает много шума в супертяжелом весе
Известный американский промоутер Том Леффлер прокомментировал переход абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в хэвивейт.
“Компания K2 Promotions, которая занимается боями Усика, организовывает большинство боев супертяжелого веса еще с начала 2000-х.
Читай также: Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый вес
Но лично я, помимо Александра Усика, который переходит в супертяжелый вес, не работаю ни с одними действующими супертяжами. Я уверен, что Александр наделает там много шума, точно так же, как он сделал это тяжелом весе.
У нас уже были украинцы, которые смогли покорить хэвивейт - Виталий и Владимир Кличко. Так что не вижу в переходе Усика ничего плохого", - цитирует Леффлера TheBoxingVoice.
Напомним, следующий поединок Александра Усика состоится 18-го мая в США.
Соперником украинца в дебютном поединке в хэвивейте может стать Александр Поветкин. По словам Красюка, сейчас они ожидают ответа от россиянина.
Полная версия правил