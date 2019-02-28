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Отец Лопеса: Бой с Ломаченко станет самым легким в карьере моего сына

Комментариев: 3
Отец и тренер американского проспекта считает, что Василий Ломаченко не сможет справиться с его сыном.
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Boxing Scene

Отец американского проспекта в легком весе Теофимо Лопеса (12-0, 10 КО), который также является его тренером, отметил, что его сын не испытает никаких проблем в бою с чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

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“У Теофимо бой 20-го апреля, и никто не хочется с ним драться. Все возможные соперники напуганы, в том числе и Ломаченко. Надеюсь, что он не решит обойти бой с Теофимо. Уверены, что для нас этот поединок будет даже легче, чем с Диего Магдалено.

Ломаченко не сможет побить моего сына. Уверен, что бой с Ломаченко станет самым легким в карьере Теофимо“, - приводит слова Лопеса-старшего Boxing Talk.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес может состояться в 2020-м году.

Отметим, что Василий Ломаченко считает, что Лопес пиарится за его счет, а также заявил, что любит драться с теми, кто много говорит.

В свою очередь, Лопес уверил, что знает несколько способов одолеть украинца.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.02.2019, 15:04
Оценка:  0
гость
14-28 кацепидрило иди у валуева смокни х....у....й
гость  (аноним)  28.02.2019, 14:55
Оценка:  +1
гость
Папа с сыном легко получат пиз ды.
гость  (аноним)  28.02.2019, 14:28
Оценка:  -2
гость
Ломаченко никогда туда не полезет.. иначе ему там Оторвут Башку..
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