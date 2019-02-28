Беллью: Усик победит Поветкина
Экс-чемпион мира по боксу Тони Беллью прокомментировал возможный бой Александра Усика с Александром Поветкиным, который может стать первым для украинца в хэвивейте.
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"Когда я был в лагере и готовился к бою с Усиком, то я знал, что это конец моей карьеры. Конечно, мне жаль, что я не смог выиграть, но мы провели фантастический поединок. Все, что я хочу пожелать Усику, так это успеха и счастья.
Я думаю, что Усик победит Поветкина, если их поединок все же состоится", - приводит слова Беллью iFL TV.
Напомним, в ноябре 2018 года Александр Усик победил Тони Беллью, отправив его в нокаут в восьмом раунде. После этого британец объявил о завершении карьеры боксера.
Ранее сообщалось, что промоутер Александра Усика пытается организовать бой с Александром Поветкиным. Менеджер россиянина также подтвердил эту информацию.
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