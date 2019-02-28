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Беллью: Усик победит Поветкина

Комментариев: 5
Бывший соперник украинского чемпиона высказался по поводу шансов Усика в бою против Александра Поветкина.
Тони Беллью и Александр Усик
Тони Беллью и Александр Усик
Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу Тони Беллью прокомментировал возможный бой Александра Усика с Александром Поветкиным, который может стать первым для украинца в хэвивейте.

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"Когда я был в лагере и готовился к бою с Усиком, то я знал, что это конец моей карьеры. Конечно, мне жаль, что я не смог выиграть, но мы провели фантастический поединок. Все, что я хочу пожелать Усику, так это успеха и счастья.

Я думаю, что Усик победит Поветкина, если их поединок все же состоится", - приводит слова Беллью iFL TV.

Тони Беллью и Александр Усик после боя
Тони Беллью и Александр Усик после боя
Getty Images

Напомним, в ноябре 2018 года Александр Усик победил Тони Беллью, отправив его в нокаут в восьмом раунде. После этого британец объявил о завершении карьеры боксера.

Ранее сообщалось, что промоутер Александра Усика пытается организовать бой с Александром Поветкиным. Менеджер россиянина также подтвердил эту информацию.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик, Александр Поветкин
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Комментариев (5)
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ВоблаВологда  (аноним)  28.02.2019, 15:03
Оценка:  0
ВоблаВологда
Пускай выходит кацапчик на поединок. Главное, чтоб его фанаты навалили ему в углу ринга огромную кучу навоза, в которую он упадет после нокаута. Навоз-привычная для всех русских среда обитания))))).
Тихон  (аноним)  28.02.2019, 14:51
Оценка:  0
Тихон
Опять Узкого Фитязя Помёткина размажут по рингу. Куда смотрит Общество защиты мокшей?
гость  (аноним)  28.02.2019, 14:35
Оценка:  -1
гость
Белью в том бою был совсем никакой. поэтому не хочет упасть в грязь лицом..
гость  (аноним)  28.02.2019, 14:34
Оценка:  -1
гость
Кличко в том бою не выиграл. Выиграли судьи.. и ему должен был быть Дисквал..Кличко показал на что он способен. а он способен ездить верхом на сопернике. кляча настоящий Осьминог Мешок..
Глод    28.02.2019, 14:17
Оценка:  +3
Глод
Кличко уже бил "Русского витязя". Будет прикольно посмотреть, как ему ещё и Усик настучит.
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