Хирн - о Джейкобсе: Ему сказали, что он может умереть, но он стал чемпионом мира

Промоутер вспомнил историю борьбы Дэниела Джейкобса с раком.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Дэниела Джейкобса, заявил, что восхищается своим клиентом, а также прокомментировал его предстоящий поединок с Саулем Альваресом.

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“Все мы знаем о невероятной истории Дэниела. Уверен, что люди будут говорить об этом как о величайшем возвращении в истории спорта. Когда-то ему сказали, что он может умереть, что он не сможет ходить, а он вернулся и стал чемпионом мира в среднем весе.

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Теперь же Дэнни стоит прямо перед вами с готовностью объединить титулы. Когда я увидел, как он дрался с Геннадием Головкиным, я понял, что он полностью преодолел рак.

Думаю, что в бою с Альваресом его шансы 50 на 50“, - приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, в 2011-м году у Джейкобса обнаружили злокачественную опухоль костной ткани, которая также поразила легкие, нервы и частично парализовала ноги боксера. Американец прошел долгий курс лечения и сумел победить болезнь.

Отметим, что бой Альварес - Джейкобс состоится 4-го мая в Лас-Вегасе. Боксеры уже провели первую дуэль взглядов во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Дэниел Джейкос считает Альвареса последним препятствием на пути к своей цели.